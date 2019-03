OM : Eyraud peut oublier ce transfert à 80 ME au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Exceptionnel l’an passé, Florian Thauvin est moins régulier depuis le début de la saison, malgré des statistiques intéressantes.

Défaillant dans les grandes affiches, le natif d’Orléans a encore réalisé une prestation plus que moyenne face au Paris Saint-Germain, dimanche soir. Pas de bon augure pour l’international français, qui a l’intention de rejoindre une écurie qui dispute la Ligue des Champions la saison prochaine, dans le cas où Marseille ne terminerait pas sur le podium. Un temps évalué à environ 80 ME par Jacques-Henri Eyraud sur le marché des transferts, Florian Thauvin n’a cependant pas une cote folle sur le marché selon Damien Degorre.

Interrogé sur La Chaîne L’Equipe, le journaliste du quotidien national estime que les plus gros clubs européens ne miseront sans doute pas sur l’international français. Une mauvaise nouvelle pour le joueur évidemment, mais également pour l’état-major olympien, qui pourrait miser sur une grosse vente de Thauvin pour combler le manque à gagner dû à l’absence de C1. « Je ne suis pas certain qu’il y ait des gros clubs européens qui viennent se mettre sur Florian Thauvin l’été prochain. L’avenir me fera peut-être mentir, je ne sais pas… Je n’imagine pas un quart de finaliste de la Ligue des Champions miser sur lui par exemple » a confié le journaliste, pas convaincu à titre personnel par Florian Thauvin. Reste à voir ce qu’en penseront les dirigeants de l’Atlético, du Bayern ou de Tottenham, clubs associés au Marseillais par le passé.