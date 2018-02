OM : L'arbitrage bidon en L1, Eyraud n'y est pour rien...

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Les présidents de Ligue 1 ont-ils une influence directe sur l’arbitrage ? La question fait polémique depuis le début de la saison, suite aux différentes prises de positions de Jean-Michel Aulas et de Jacques-Henri Eyraud à ce sujet. Une chose est sûre, le président de l’Olympique de Marseille refuse de croire que ses déclarations ont une influence sur la manière dont ses hommes sont arbitrés. Interrogé à ce sujet par un supporter de l'OM à l’occasion d’un échange sur Viber, le président phocéen en a profité pour glisser un petit tacle à d’autres présidents, sans les citer.

« Dire que je fais pression sur les arbitres, c'est une blague ? Demandez-leur combien de fois en un an et demi je suis allé dans les vestiaires des arbitres avant et après le match, ou à la mi-temps ! Une fois seulement ! J'en connais, en revanche, qui ne peuvent pas dire la même chose » a expliqué le président olympien. Ce dernier prend le soin de ne pas citer Jean-Michel Aulas. Mais clairement, on a du mal à croire que Jacques-Henri Eyraud ait visé un autre président de Ligue 1 à travers cette déclaration. On attend maintenant le tweet du boss de l’OL…