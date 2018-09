OM : Encore une défaite face à Lyon ? Garcia met la pression sur ses joueurs !

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Avant le choc des Olympiques de dimanche, Rudi Garcia annonce que son Olympique de Marseille ira clairement à Lyon avec l'ambition de l'emporter.

Auteur d'un très bon début de saison en Ligue 1, avec dix points en cinq journées, le club phocéen a subi un sérieux coup d'arrêt jeudi en perdant face à Francfort en Europa League. Alors que de son côté, l'OL a battu Man City en Ligue des Champions pendant cette semaine européenne. De quoi dire que Lyon est favori contre Marseille ? Le coach marseillais n'y pense pas une seule seconde, lui qui estime que son groupe va immédiatement réagir après cette déconvenue, surtout qu'elle peut s'appuyer sur sa victoire acquise à Monaco contre un gros du championnat de France.

« Il faut regarder l'ensemble du début de saison. Lyon a fait un bon début en Ligue des Champions, contrairement à nous, en Ligue Europa. On ne va pas revenir sur les circonstances de cette défaite. En championnat, on est seconds. Je vous l'ai dit après Guingamp, on a très envie de le rester, et ça passe par un grand résultat à Lyon. La capacité des grandes équipes est de rebondir, et même si nous n'avons pas mérité la défaite de jeudi, il faut démontrer que, dans un contexte difficile à Lyon, on est capables de montrer le caractère et la qualité que nous avons. C'est intéressant. Les joueurs étaient déçus après Francfort, ils avaient envie de vite rebondir. Ils savent ce que j'attends d'eux après un résultat négatif : un résultat positif. L'OL, l'ASM ? On retrouvera ces équipes-là à la fin de la saison en train de lutter pour le podium, même si Monaco a un déficit de points. Il peut y avoir aussi une équipe qui se greffe à cette course pour le podium. Avec Lyon, on a le même objectif : se qualifier pour la Ligue des Champions. Nous avons trois points d'avance sur eux en Championnat, on verra quelles sont les dynamiques, mais on ira à Lyon pour défendre crânement nos chances », a lancé, en conférence de presse, Garcia, qui sait bien que son équipe dispose d'une occasion en or pour frapper un très gros coup, puisqu'en gagnant à Lyon, l'OM reléguerait l'OL à six unités et Monaco à sept...