OM : Dugarry a un énorme doute sur Frank McCourt à l'OM

En octobre 2016, Frank McCourt devenait officiellement le propriétaire de l’Olympique de Marseille.

Et assez rapidement, le natif de Boston clarifiait la situation concernant ses futurs investissements, affirmant qu’il allait injecter 200ME dans le club. Pour l’heure, le boss de l’OM tient ses promesses, que cela plaise ou non aux observateurs. Et pourtant, Christophe Dugarry ne s’est pas gêné pour demander à Frank McCourt d’investir toujours plus au sein du club phocéen. Un plaidoyer tout de même assez surréaliste…

« L’OM c’est un club qui me tient à cœur car j’y ai joué pendant deux saisons. Je trouve qu’on est loin du projet et des annonces de départ qui étaient de rivaliser avec le Paris Saint Germain. Tout le monde n’est pas à la hauteur dans ce club, je pense notamment à l’actionnaire qui était censé mettre beaucoup d’argent. C’est lui qui a dit qu’il voulait rivaliser avec le PSG, or on en est très loin, et on en sera très loin pendant encore des années. En revanche, je trouve que celui qui tient la route et qui fait du bon boulot, c’est Rudi Garcia. Il est à la hauteur. Il a fait progresser ses joueurs et a créé une véritable équipe » a confié Christophe Dugarry, habitué à ce genre de déclarations qui ne manqueront pas de faire rire (jaune) l’état-major de l’OM.