OM : Deux priorités au mercato, Longoria interpellé !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal devrait être assez agité à l’OM, où Pablo Longoria va devoir renforcer certains secteurs de jeu.

Malgré l’élimination en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a de grandes ambitions pour la seconde partie de saison. Présent mardi en conférence de presse afin de tirer un premier bilan, Pablo Longoria a fixé comme objectif à Igor Tudor une place sur le podium de la Ligue 1 et un beau parcours en Coupe de France. Afin d’atteindre les objectifs fixés par son président, l’entraîneur croate de l’OM va avoir besoin d’un effectif renforcé lors du mercato estival. Et pour cause, Amine Harit sera absent jusqu’à la fin de la saison après sa grave blessure au genou tandis que Gerson est en passe d’être vendu à Flamengo. Dès lors, selon Eric Di Meco, la priorité est de recruter un joueur offensif mais le consultant de RMC aimerait plutôt voir débarquer un avant-centre dans le but de faire reculer Alexis Sanchez d’un cran.

Eric Di Meco interpelle Longoria avant le mercato

Éric Di Meco vote également pour le recrutement d’un défenseur central cet hiver afin de compenser les trop nombreuses absences d’Éric Bailly, excellent lorsqu’il joue mais qui n’a disputé que neuf matchs durant la première partie de la saison en raison de ses pépins physiques à répétition. « Quand tu es quatrième chapeau en C1, je ne suis pas sûr que tu ai budgétisé une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le problème c’est que l’absence d’Amine Harit va obliger le club à recruter. Même si Harit était là, il fallait déjà remplacer Gerson. Peut-être que la solution est de faire reculer Sanchez d’un cran et de recruter un avant centre. Moi j’aimerai voir ça cette année. Et puis il y a le problème Bailly derrière, soit tu le remets sur pied, soit tu réfléchis pour prendre quelqu’un » a commenté Eric Di Meco sur l’antenne de RMC. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria suivra les conseils de l’ancien défenseur de l’OM alors que selon les derniers échos, le président marseillais souhaite recruter un milieu défensif, un milieu offensif et un attaquant. Mais pas forcément un défenseur supplémentaire.