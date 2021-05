OM : Deux pépites arrivent, le gros coup de Longoria !

Dans : OM.

A l’approche du mercato, le président de l’OM, Pablo Longoria, multiplie les pistes afin de renforcer au plus vite l’effectif de Jorge Sampaoli.

Ces dernières heures, les négociations se sont accélérées avec Mattéo Guendouzi, que l’Olympique de Marseille veut recruter en provenance d’Arsenal. Un accord de principe a été trouvé avec le capitaine de l’Equipe de France espoirs, qui attend maintenant le dénouement des négociations entre les Gunners et Marseille. En parallèle, Pablo Longoria souhaite toujours faire venir Gerson (Flamengo). Mais cet été, le président marseillais devra également être malin car si Frank McCourt est prêt à remettre au pot, il n’ouvrira pas les vannes de manière illimitée. C’est ainsi que selon Foot Mercato, le président espagnol de l’OM est sur le point de boucler les venues de deux grands espoirs du football français en provenance de l’OGC Nice.

Deux pépites de Nice foncent vers l'OM

Le média spécialisé croit savoir que Pablo Longoria a fait fort en finalisant les venues de Salim Ben Seghir (18 ans, notre photo) et de Bilal Nadir (17 ans), qualifiés comme les « deux plus gros talents » du centre de formation de Nice. Respectivement internationaux U17 et U16, ils étaient extrêmement courtisés à travers l’Europe puisque plusieurs clubs de Bundesliga avaient tapé à la porte de l’OGC Nice et des agents du joueur afin de les recruter. En toute logique, le Gym avait également la volonté de faire signer à Ben Seghir et à Nadir un contrat professionnel. Ils n’y parviendront pas puisque selon le média, l’Olympique de Marseille a bel et bien bouclé ces deux dossiers et va récupérer le gros lot. Un joli coup en prévision de la part de Pablo Longoria, qui souhaite faire de l’OM la destination privilégiée des meilleurs jeunes en pré-formation du Sud de la France. L’officialisation de ces deux arrivées pourrait intervenir dans les prochains jours…