OM : Deux joueurs au placard, Igor Tudor frappe fort

Face à Lens samedi soir (0-1), l’OM a réalisé une superbe prestation et malgré un score défavorable, deux joueurs sont restés sur le banc.

Dominateur pendant une grande partie du match, l’Olympique de Marseille s’est finalement heurté à un Brice Samba infranchissable. Lens en a profité pour inscrire le but de la victoire et a frappé un grand coup dans la course au podium. Malgré l’avance des Nordistes au tableau d’affichage, Igor Tudor n’a pas jeté toutes ses forces du banc dans la bataille. Ünder, Payet et Dieng sont entrés mais des joueurs tels que Luis Suarez ou encore Gerson sont eux restés scotchés au banc des remplaçants. La preuve selon L’Equipe que l’international colombien ainsi que l’ancien meneur de jeu de Flamengo sont au placard cette saison. Dans son édition du jour, le quotidien national dresse un état des lieux des joueurs en difficulté à Marseille.

Gerson et Luis Suarez au placard à l'OM

« À force de peu jouer, Payet n'a plus de rythme pour faire des différences. Certains, comme Ünder, réapparaissent et disparaissent aussi vite du onze. Dieng, lui, a été à la cave tout l'été et continue à en payer le prix physiquement. Mais il semble être passé devant Luis Suarez. Le Colombien n'a joué que 34 minutes en cinq matches en octobre depuis son but à Angers (3-0, le 30 septembre). C'est bien peu pour un joueur recruté 10 M€ cet été. Comme Gerson, il est le grand perdant de ce mois d'octobre » analyse L’Equipe après la défaite de l’OM contre Lens samedi soir au Vélodrome. De toute évidence, les choix de l’entraîneur croate face à Francfort en Ligue des Champions mercredi soir seront scrutés de près. Mais à priori, il y a peu de chances de voir autre chose que l’animation avec Alexis Sanchez en pointe et le tandem Guendouzi-Harit en soutien. A moins que l’entraîneur de Marseille, conscient de la nécessité de faire tourner pour éviter les blessures, ne surprenne tout le monde avec Payet, Gerson, Ünder ou encore Suarez en Allemagne.