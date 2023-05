OM : Des accusantions écoeurantes ont tout changé pour lui

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Leonardo Balerdi était la tête de turc à l’OM en début de saison. Le défenseur argentin était souvent critiqué voire hué par son public. Mais, c’est désormais révolu. Il explique ses progrès mentaux et footballistiques opérés cette saison avec Tudor.

OM-Lille, en septembre dernier. Leonardo Balerdi vit une soirée de cauchemar au Vélodrome. L’Argentin est conspué par le public du Vélodrome, ayant raté son début de match et occasionnant l’ouverture du score lilloise. Une prestation dans la lignée des précédentes toutes aussi difficiles. Igor Tudor met fin au calvaire de son joueur et le sort après une demi-heure. Huit mois plus tard, Balerdi retrouve le LOSC bien plus apaisé. Il n’est plus pris à partie ou traité différemment par les supporters ou les observateurs. Ces performances se sont améliorées, aidant l’OM à jouer la deuxième place à ce moment de la saison.

Balerdi remercie Tudor, l’ami des défenseurs

Des progrès dus à une remise en question mentale du joueur. Balerdi l’explique à RMC Sport. Il n’a pas tenu compte des critiques, s’enfermant dans sa bulle pour progresser au calme. « Au début c’est vrai que ça me faisait souffrir et j’ai appris avec le temps à moins lire, à prendre du recul, car au final tout le monde peut avoir un avis et son opinion, mais des fois c’est un peu cruel et lamentable de lire certaines choses. Il suffit de lire un commentaire et tu as l’impression d’être le pire joueur ou la pire personne du monde, et donc j’ai appris avec le temps à être moins sensible face à cela. Je suis très autocritique envers moi-même, je sais ce que je dois améliorer, jusqu’où je veux aller, et ça c’est l’essentiel : être conscient de ses capacités et toujours progresser », révèle l’ancien de Dortmund.

Un homme lui a redonné confiance dans cette période de difficultés : Igor Tudor. Son entraîneur, ancien défenseur de la Juve, était l’homme idéal pour être plus fort sur le plan du jeu. Balerdi estime que tous les défenseurs de l’OM peuvent remercier Tudor du travail fourni. « Je suis très reconnaissant envers Igor Tudor. Il a une grande expérience de joueur, qui m’aide et qui est précieuse. Quand il y a des mauvais moments ou des bons moments, lui il les a vécues ces situations, en tant que footballeur. Donc il me donne une opinion très sincère et des conseils très clairs. On remarque que tous les défenseurs ont énormément progressé avec lui. Beaucoup marquent des buts et se sont améliorés au marquage individuel, dans les un-contre-un, et ça se voit : on est plus agressif, plus proche de nos attaquants et c’est en grande partie grâce à lui », a t-il confié. Quoi de mieux désormais que de grandes prestations de la part de Balerdi pour qualifier l’OM en C1 et récompenser son coach croate.