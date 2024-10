OM ‍: De Zerbi veut encore recruter, 3 joueurs peuvent partir

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, l'OM a fait fort sur le marché des transferts. Mais Roberto De Zerbi a encore quelques idées en tête pour cet hiver, même si Pablo Longoria devra avant tout dégraisser l'effectif phocéen.

L'OM possède l'un des meilleurs effectifs du championnat et peut remercier Pablo Longoria. Le président phocéen, bien aidé il faut le dire par l'aval de Frank McCourt, a pu faire quelques folies l'été dernier lors du marché des transferts. Cependant, Roberto De Zerbi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et espère d'autres recrues séduisantes cet hiver. Mais voilà, la réalité économique pourrait bien rattraper l'Olympique de Marseille, qui va surtout devoir dégraisser avant de penser à recruter. Car l'OM a bien pris des risques financiers l'été dernier au mercato.

Pablo Longoria prêt à prendre des décisions fortes cet hiver lors du marché des transferts

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELYE WAHI (@e.wahi7)

Ces dernières heures, Live Foot rappelle en effet que si Marseille veut se renforcer cet hiver, cela passera par des ventes importantes. Et trois joueurs sont plus que jamais dans le viseur de la direction marseillaise : Chancel Mbemba, Amine Harit et Elye Wahi. Le dernier cité, qui vient pourtant d'arriver en provenance du RC Lens, fait plus que jamais douter l'OM concernant son investissement. Sa vente pourrait en plus permettre au club phocéen de recruter un ou des joueurs offensifs de qualité. Sans coupe d'Europe à disputer cette saison, l'Olympique de Marseille ne peut pas se permettre de refaire un exercice comme le précédent. Il est question de l'avenir des Olympiens. Et Pablo Longoria ne fera plus de cadeaux à qui que ce soit. Les joueurs cités sur le départ, sauf Chancel Mbemba, dont l'avenir est scellé, vont donc devoir mettre les bouchées doubles pour convaincre sur leur capacité à s'imposer sur la Canebière. Et rien n'est gagné.