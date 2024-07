OM ‍: De Zerbi acte le départ de deux indésirables

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Comme promis par la direction, l’effectif de l’Olympique de Marseille va connaître de fortes modifications. Une dizaine de joueurs est attendue sur la Canebière mais une vague de départs est également prévue.

L’Olympique de Marseille va vivre durant ce mercato estival l’un des marchés des transferts les plus fous de son histoire. Après une saison terminée à la huitième place du classement l’an dernier, l’OM ne veut pas vivre deux fois la même chose. Longoria l’a confirmé, il y aura des recrues, mais également des départs. Iliman Ndiaye a été le premier à quitter le navire et le Sénégalais a rejoint Everton après une seule saison passée sur la Canebière contre un chèque de 18,5 millions d’euros. D’autres joueurs vont rapidement suivre. Les départs de Pau Lopez, Ismaïla Sarr, Jonathan Clauss ou encore Geoffrey Kondogbia sont dans les tuyaux, tandis que la direction sera à l’écoute d’offres pour Azzedine Ounahi, notamment convoité en Arabie Saoudite. Ils ne sont pas les seuls sur la liste puisque deux joueurs considérés comme indésirables cet été ne feront pas non plus long feu avec Roberto De Zerbi. Il s’agit de Jordan Amavi et Konrad De La Fuente.

Deux indésirables sur le départ, le ménage continue à l’OM

Le premier nommé sort d’un prêt au Stade Brestois où il n’aura quasiment pas joué de la saison malgré la 3ème place des Bretons. Son départ allégera la masse salariale du club, tandis que le deuxième ne s’est jamais vraiment imposé sur la Canebière et a évolué à Eibar l’an passé dans le cadre d’un prêt. Ils ne seront pas conservés et concernant le joueur américain, une piste concrète est arrivée sur la table. Un an avant la fin de son contrat, De La Fuente est dans le viseur du Sporting Gijon, club de deuxième division espagnole d’après les informations du média espagnol El Desmarque. Un départ des deux joueurs semble inévitable tant ils n’ont pas leur place dans le futur projet prôné par De Zerbi. Le ménage estival ne fait que commencer et les départs d’Amavi et De La Fuente permettront de libérer de l’espace dans l’effectif. L’OM a besoin de liquidités pour équilibrer au maximum ses comptes et doit se séparer de plusieurs éléments afin d’être en mesure d’accueillir tous les joueurs dans le viseur de l’Olympique de Marseille cet été.