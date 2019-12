OM : De flop à top player, Radonjic renverse Marseille !

Dans : OM.

Avec 4 buts inscrits lors des 5 dernières entrées en jeu avec l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic est le deuxième « super-sub » le plus décisif d’Europe.

Mais désormais à Marseille, c’est dans la peau d’un titulaire que l’on imagine le jeune international serbe, recruté pour environ 12 ME à l’Etoile Rouge de Belgrade il y a un an et demi. Longtemps considéré comme un énorme flop, l’ailier gauche de Marseille, buteur contre Metz samedi après-midi (1-1), a fini par convaincre Mourad Aerts, lequel a loué la forme étincelante de Radonjic sur le site Football Club de Marseille.

« Radonjic a allumé la flamme contre Metz quand il est rentré à la mi-temps. C’est quand il est rentré qu’on s’est dit « ok, c’est possible ». Il rentre, il frappe direct, il marque, il centre beaucoup… Le défaut de cette équipe, c’est d’avoir parfois du mal à se créer des occasions. Radonjic, il ne réfléchit pas, quand il a le ballon, il frappe. Et comme il est en confiance, cela crée des occasions et il montre la voie à suivre aux autres. Cela fait plaisir de le voir, ça fait ouvre des perspectives intéressantes pour la seconde partie de saison » a apprécié le journaliste, persuadé que Nemanja Radonjic peut être une réelle alternative à Dimitri Payet et à Florian Thauvin sur la seconde partie de saison à l’Olympique de Marseille.