OM : Dave Appadoo accuse Rudi Garcia du « fiasco Germain »

Dans : OM, Ligue 1.

Suite à la triste prestation de Valère Germain lors du match nul de l'Olympique de Marseille à Montpellier dimanche (1-1), Dave Appadoo a donné son avis tranché sur l'attaquant français.

Arrivé à l'OM dans la peau d'un très bon joueur de Ligue 1, après son titre de Champion de France avec l'AS Monaco la saison dernière, Valère Germain n'en finit plus de décevoir. Très bon en tout début de saison, sachant qu'il a marqué cinq buts pendant les tours préliminaires de l'Europa League entre juillet et août, l'attaquant de 27 ans n'est plus que l'ombre de lui-même... depuis l'arrivée de Konstantínos Mítroglou. Si le buteur grec n'est pas au mieux non plus, Germain est toujours muet en Ligue 1 cette saison, malgré 655 minutes de jeu. Une affreuse statistique qui n'étonne même pas Dave Appadoo...

« Le cas Germain, je trouve que c'est un fiasco. Ils ont pris Germain dans quel but ? Dès le départ, ils n'ont pas découvert Germain... Ils ne disent pas que Germain va pouvoir tenir une attaque tout seul. Donc en le prenant, il y avait quand même l'idée de l'associer avec quelqu'un. Or, ce n'était pas du tout dans les plans de Rudi Garcia. Que ce soit son 4-3-3 ou son 4-2-3-1, à aucun moment tu as une attaque à deux têtes avec un 4-4-2. Tu n'as pas ça. Donc Germain est quasiment condamné dans le générique, dès le départ. Je ne comprends pas. C'est un non-sens de l'avoir pris si c'était pour le placer dans ces conditions-là », a balancé, sur L'Equipe du soir, le journaliste, qui demande donc à Rudi Garcia de changer ses plans offensifs dans l'objectif de mettre Germain, mais peut-être aussi Mítroglou, dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il retrouve l'efficacité qui faisait sa force à Monaco.