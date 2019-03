OM : Daniel Riolo est terrifié pour Marseille avant le mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Cet été, le mercato promet d’être un véritable casse-tête pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta à Marseille. Et pour cause, le club phocéen va impérativement devoir alléger sa masse salariale et donc négocier au mieux le départ de certains cadres. Le cas de Dimitri Payet est notamment sur la table, le capitaine marseillais étant désormais un remplaçant, et coûtant bien trop cher au club selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC Sport, le polémiste de l’After Foot a d’ailleurs fait un point global sur la situation de Marseille à trois mois de l’ouverture du marché des transferts.

« Thauvin va partir, c’est le joueur qui a la plus grosse valeur marchande. Balotelli, je ne vois pas bien comment il pourrait rester avec son salaire. La masse salariale du club, elle est énormissime à Marseille. Eyraud tourne autour du pot et ne répond pas aux vraies questions, mais on comprend en lisant son interview qu’il y a de vrais soucis et qu’il y a eu des erreurs de commises. J’avais dit que d’investir comme ils l’ont fait sur Payet c’était une énorme erreur, la preuve aujourd’hui il vaut zéro euro. 30 ME plus un salaire de malade, c’était beaucoup trop cher. Je ne parle pas de Strootman, qui a un salaire dingue qui est compliqué à gérer. La plus grosse difficulté pour l’OM au mois de juin, ce sera financièrement car ils vont devoir reconstruire une équipe avec des jeunes joueurs » a confié Daniel Riolo, hyper inquiet pour l’Olympique de Marseille. Reste à voir si Jacques-Henri Eyraud parviendra à résoudre toutes les équations qui vont s’offrir à lui…