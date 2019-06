OM : Ciblé par Marseille, cet attaquant se rapproche du LOSC

Dans : OM, LOSC, Mercato.

Mario Balotelli a beau s’entraîner en Italie avec le maillot de l’Olympique de Marseille, son départ reste plus que probable.

Non qualifié pour une coupe d’Europe, et dans le viseur de l’UEFA, le club phocéen ne peut pas se permettre de conserver l’attaquant en fin de contrat. L’OM est donc reparti à la recherche d’un buteur en attendant de récupérer les liquidités nécessaires. Mais pendant ce temps-là, rien n’empêche la concurrence de chiper les pistes olympiennes. Prenons le cas d’Alfredo Morelos (23 ans), déjà cité à Marseille avant la fin de la saison.

On pourrait effectivement voir l’international colombien sur les terrains de Ligue 1 lors du prochain exercice, mais pas sous le maillot de l’OM. A en croire Football Insider, c’est Lille qui ferait actuellement le forcing pour le buteur des Glasgow Rangers. Et contrairement à Marseille, le LOSC a visiblement les moyens de négocier cette opération annoncée à 11 M€. Un prix abordable pour un attaquant auteur de 21 buts cette saison, mais dont la réputation est entachée par ses 13 cartons jaunes et 5 rouges reçus.