OM : Cette arrivée se confirme au mercato, mais...

Dans : OM, Mercato, FC Nantes, OGCN.

Mardi soir, France 3 surprenait tout le monde en annonçant qu’un accord de principe avait été trouvé entre Léo Dubois et l’Olympique de Marseille.

Libre de tout contrat dans six mois, le capitaine du FC Nantes est donc tout proche de rejoindre l’actuel 4e de Ligue 1. Reste à savoir s’il s’agira d’un transfert peu onéreux en janvier ou d’une arrivée totalement gratuite cet hiver. Une chose est sûre : l’information semble crédible et se confirme ce mercredi. Généralement très bien renseigné sur le mercato du FC Nantes ces dernières années, David Phelippeau confirme que l’OM a un accord verbal avec Léo Dubois.

Néanmoins, le journaliste de 20 Minutes indique qu’une écurie française tente encore de rafler la mise, malgré le retard accumulé dans ce dossier. Il s’agit de l’OGC Nice, en manque de solutions dans les couloirs de sa défense, secteur de jeu dans lequel Christophe Jallet et Arnaud Souquet doivent se sentir bien seuls. « Rien n’est signé » entre Marseille et Léo Dubois et ce dossier du mercato peut donc encore connaître un revirement de situation. L’OM est prévenu…