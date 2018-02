OM : Ce joueur a changé les plans de l’OM au mercato

Dans : OM, Mercato.

Avec un calendrier musclé en perspective et deux manques identifiés clairement, l’OM avait l’ambition de se renforcer à deux postes cet hiver.

Avec le limogeage de Patrice Evra, la venue d’un nouvel arrière gauche était à l’étude, mais l’éclosion de Bouna Sarr a permis à Rudi Garcia de jongler avec trois latéraux pour deux postes. Au milieu de terrain, les supporters rêvaient de voir un bon complément à Luiz Gustavo pour mettre sur pied un premier rideau très solide. L’OM n’a finalement pas bougé le moindre petit doigt en janvier, et comme pour le poste d’arrière gauche, les joueurs déjà utilisés ont visiblement su convaincre les dirigeants de ne pas faire de folies. Avec la bonne série actuelle et le rendement de Franck Zambo-Anguissa, Rudi Garcia a reconnu que le Camerounais avait réglé le problème à sa façon, et était désormais considéré comme un titulaire, même si cela dépend forcément du schéma utilisé.

« Je ne veux pas qu’on lui monte la tête avec ça. Qu’il continue d’apporter cet équilibre extraordinaire pour l’équipe. C’est un complément de très très haut niveau pour Luiz Gustavo », a souligné l’entraineur olympien, pour qui l’ancien joueur de Reims a mis fin au débat, alors qu’il était loin d’avoir cet étiquette de titulaire assuré en début de saison. Vu ses performances actuelles, les fans de l'OM n'ont pour le moment aucune raison d'en vouloir aux dirigeants à propos de leur manque d'activité hivernale.