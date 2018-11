OM : Ce gros transfert de l'été est à la ramasse, il en est au moins conscient

Dans : OM, Mercato.

Entre Kostas Mitroglou, Kevin Strootman et Duje Caleta-Car, les supporters marseillais ont de quoi se poser des questions sur les dernières grosses recrues du club.

A chaque fois que l’OM a mis le paquet pour obtenir un renfort, cela n’a pas eu l’effet escompté. Pour le moment tout du moins, car l’espoir de voir les nouveaux joueurs enfin s’intégrer à l’effectif et donner leur pleine mesure est légitime. Notamment pour le jeune défenseur croate, arrivé du championnat autrichien avec le titre de vice-champion du monde, et qui a pris une grosse claque lors de ses premiers matchs. A 22 ans, il est bien conscient des choses à améliorer, et attend notamment le match de ce jeudi à Francfort pour se montrer à son avantage, lui qui a tout de même coûté 19 ME.

« Je suis arrivé dans un nouveau club, un nouveau pays, avec une nouvelle langue, de nouveaux coéquipiers. Personnellement, je ne suis pas du tout content de mon début de saison. Je sais que je peux faire beaucoup mieux, je travaille de manière très dure pour cela », a promis dans La Provence le Croate, bien conscient qu’il ne justifiait pour l’heure pas le montant de son transfert. Cela ne rassurera probablement pas le défenseur, mais il n’est pas le seul à l’OM cette saison…