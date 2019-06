OM : Ce double coup de poignard au mercato prend forme !

Dans : OM, Mercato.

Et si l’OM, qui n’avait de cesse de mettre en avant les réussites de son centre de formation avec Maxime Lopez et Boubacar Kamara, perdait ses deux pépites cet été ?

C’est le scénario que L’Equipe finit par envisager ce jeudi, étant donné les situations des deux minots. Titulaire quasiment indiscutable cette saison, Maxime Lopez intéresse du beau monde et possède une belle valeur marchande. Il reste à savoir si André Villas-Boas compte sur lui pour l’avenir car sinon, des clubs espagnols devraient rapidement passer à l’action pour cette vente qui pourrait monter à 20 ME. Pas mal pour un joueur formé au club. Mais que dire du message envoyé ?

Surtout si la situation venait à continuer à se compliquer en ce qui concerne Boubacar Kamara. A son sujet, l’OM n’a qu’une envie : le voir prolonger son contrat et l’installer comme titulaire. Mais le joueur n’a toujours pas signé, et malgré l’optimisme général, le défenseur va commencer à regarder les offres qui lui sont faites cet été. Et avec une seule année de contrat restante, cela ne devrait pas tarder, alors que son clan ne discute désormais plus avec Andoni Zubizarreta depuis des semaines selon le quotidien sportif, ce qui n’est jamais bon signe. De quoi provoquer un été cauchemardesque pour l’OM avec ses deux fleurons de son centre de formation.