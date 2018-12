OM : Carrière accuse Eyraud sur sa gestion des salaires

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Cet été durant le mercato, l’Olympique de Marseille a pris un gros risque en lâchant 25 ME pour recruter Kevin Strootman en provenance de l’AS Roma. En plus de payer un gros transfert, le club phocéen a fait du Néerlandais le joueur le mieux payé de son effectif. De quoi perturber l’équilibre du vestiaire ? Au vu du rendement assez faible du gaucher de 28 ans, c’est une possibilité selon Eric Carrière. Sur l’antenne de Canal Plus, le consultant a tenté d’expliquer les problèmes actuels de l’OM en remettant en cause la grille salariale du club.

« L’équilibre d’un vestiaire est toujours difficile à obtenir, cela se joue aussi sur les salaires. Quand on prend un joueur avec un plus gros salaire que les autres, les autres joueurs regardent les prestations. On peut se tromper au niveau sportif, mais si on s’est trompé dans la grille, il y a un déséquilibre. Il y avait un équilibre la saison dernière dans le jeu. L’entre jeu était fort avec Gustavo, ils prennent Strootman et bizarrement on a un déséquilibre au milieu. Les joueurs se le disent aussi, on a mis un joueur en plus au milieu qui est normalement de talent et on s’aperçoit que les joueurs qui étaient performants la saison dernière ne le sont plus » a expliqué l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, pour qui le pari de l’OM est perdant. Pour l’instant tout du moins, car la saison est encore longue et Kevin Strootman a encore le temps de justifier, sur le terrain, l’investissement de Jacques-Henri Eyraud. Il vaudrait mieux pour la cohésion du groupe.