OM : C'est le moment pour Rami de prouver qu'il est intelligent

Dans : OM, Ligue 1.

Une victoire sur le terrain de Monaco, là où Marseille s’était fait humilier un peu trop souvent ces dernières années, n’est clairement pas anodine pour l’OM, critiqué la saison passée pour son incapacité à battre les candidats aux premières places. Dans un match renversant, l’OM a su trouver les ressources pour s’imposer à Louis-II. Le coaching gagnant de Rudi Garcia a permis de faire oublier les boulettes d’Adil Rami, pas du tout inspiré en ce début de saison. Et pour René Malleville, l’entraineur marseillais doit prendre une autre décision forte en éjectant le champion du monde de son 11 de départ.

« Cela faisait huit ans qu’on espérait gagner à Monaco, et bien bravo les gars. Rudi Garcia, il y en a beaucoup qui le critiquent, moi le premier souvent, mais il faut reconnaitre qu’il nous fait un coaching de folie, et on gagne. Après il y a ces deux boulettes de Rami. Si on avait perdu, on lui en aurait voulu. Mais aujourd’hui, on a gagné, on ne va pas fracasser notre champion du monde. Donc il a frisé la correctionnelle. C’est vrai qu’il n’est pas dans son assiette en ce moment. Garcia peut le mettre sur le banc lors du prochain match, il s’en remettra, c’est un professionnel, on peut bien voir qu’il n’y est pas en ce moment. S’il accepte d’aller sur le banc deux ou trois matchs, ça prouvera qu’il est intelligent », a demandé le chroniqueur du Phocéen, pour qui l’OM ne peut pas se permettre de concéder un ou deux buts par match sur des erreurs défensives individuelles.