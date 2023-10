OM-Brighton, à quelle heure et sur quelle chaine

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’Europa League reprend ses droits cette semaine, et l’OM va devoir réaliser une grande performance contre Brighton ce jeudi afin de bonifier son match nul 3-3 sur le terrain de l’Ajax Amsterdam lors de la première journée. Pour cette rencontre, le Vélodrome est d’ores et déjà annoncé rempli malgré l’horaire inhabituel et qui rend délicat l’accès au stade du boulevard Michelet.

Le match sur W9 et Canal+ Foot

En effet, la rencontre entre Marseille et Brighton aura lieu ce jeudi 5 octobre à 18h45, dans la première fournée des matchs d’Europa League de cette journée. Un match à suivre sur les antennes du groupe Canal+, et sur la TNT.

A noter que Samir Nasri et Robert Pires seront aux commentaires avec D. Berger pour OM / Brighton ce jeudi à 18h45 sur C+ Foot pour la J2 d'Europa League. pic.twitter.com/xxLQZe0Kau — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) October 4, 2023

En effet, le match de l’OM a été choisi par W9 pour être la rencontre diffusée en clair sur cette journée. La chaine de la TNT retransmettra donc cette rencontre. Ce sera également le cas pour ceux qui sont abonnés à Canal+, et notamment la chaîne Canal+ Foot. La chaine cryptée mettra notamment aux commentaires deux anciens internationaux français que sont Samir Nasri et Robert Pirès, avec David Berger.