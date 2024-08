OM ‍: Benatia règle le malaise Elye Wahi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Buteur sur penalty lors de la première journée de Ligue 1 à Brest, Elye Wahi cristallise les critiques depuis le match nul de l’OM face à Reims, durant lequel il a manqué plusieurs occasions énormes.

A la recherche d’un avant-centre pour compenser le départ en Arabie Saoudite de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille a longtemps courtisé Eddie Nketiah, mais aucun accord n’a finalement été trouvé avec Arsenal. Dans l’urgence à quelques jours de la reprise de la Ligue 1, le club phocéen a accepté d’investir 25 ME sur Elye Wahi, qui sort d’une saison décevante à Lens. L’OM fait un véritable pari en misant sur l’international espoirs français, déjà auteur de plus de 40 buts en Ligue 1 à seulement 21 ans. Buteur sur penalty lors de la première journée à Brest, Elye Wahi a manqué de réussite et d’efficacité face à Reims dimanche (2-2) pour son baptême du feu au Vélodrome.

OM : Riolo et Elye Wahi, ça tabasse déjà https://t.co/YWu4pdyU8Q — Foot01.com (@Foot01_com) August 26, 2024

Les occasions n’ont pas manqué pour l’ancienne gâchette de Montpellier, qui a vendengé au moins quatre grosses opportunités de faire le break en première mi-temps, quand Marseille menait au score. Remplacé par Jonathan Rowe en seconde période, Elye Wahi a été conspué par le Vélodrome, dont la patience n’est pas la plus grande qualité. Déjà dans le dur, le n°9 de l’OM peut toutefois compter sur un soutien de poids en interne, celui de Mehdi Benatia, conseiller du président Pablo Longoria. A en croire les informations de La Provence, l’ancien capitaine du Maroc au poids de plus en plus important au club, a pris Elye Wahi sous son aile et n’a aucun doute sur la réussite du buteur de 21 ans à Marseille.

Benatia croit beaucoup en Wahi

Il faut dire que le pari Wahi a intérêt à être gagnant pour Benatia, qui « a fait des pieds et des mains » pour le faire venir et qui a insisté en interne pour ce recrutement à 25 ME hors bonus. Les critiques sont d’autant plus dures à l’encontre de Wahi que l’ancien Lensois a fait un bon match dans le contenu contre Reims selon Marc Libbra, ancien attaquant du club phocéen.

« Bien sûr qu'il devra marquer pour se vider l'esprit et satisfaire le public, mais il peut retrouver petit à petit confiance en continuant à jouer son rôle de soutien, qu'il a, par exemple, très bien fait contre Reims. Ses décrochages, ses appels en profondeur, ses remises... Et puis, si l'OM marque le premier but, c'est aussi grâce à son appel au premier poteau qui libère l'espace à Harit » a glissé l’ancien attaquant marseillais dans La Provence. Le malaise Elye Wahi est donc dissipé en interne mais si l'attaquant de l'OM continue à se montrer inefficace, nul doute qu’il reviendra très vite sur le devant de la scène.