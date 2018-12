OM : Ben Yedder au mercato, Eyraud veut réveiller Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Si Rudi Garcia n'a pas fait de la signature d'un nouvel attaquant une de ses priorités au mercato, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille misant toujours sur Kostas Mitroglou et Valère Germain, son président semble lui d'un autre avis. Car Jacques-Henri Eyraud est lui convaincu qu'avec de l'efficacité en plus l'OM peut réussir à finir sur le podium, objectif presque impératif cette saison. Reste tout de même qu'un buteur capable d'apporter cela ne se trouve pas si facilement, surtout à un tarif raisonnable.

Mais selon Le Phocéen, Jacques-Henry Eyraud a peut-être trouvé une solution. En effet, alors que l'Olympique de Marseille a pris des renseignements sur Michy Batshuayi, c'est un autre joueur, client du même agent que l'international belge, qui pourrait finalement débarquer sur le Vieux Port au mercato d'hiver. Et ce joueur c'est Wissam Ben Yedder. « Séville a envie de lever au plus vite son option d'achat sur André Silva auprès du Milan AC et a pour cela besoin de liquidité. Ben Yedder pourrait donc retrouver la Ligue 1 deux ans et demi après l'avoir quitté. Le prix du transfert serait important, mais les perspectives sont tout autre pour un élément de 28 ans qui peut s'inscrire à moyen terme dans le projet. Selon certaines indiscrétions, le président de l'OM serait séduit, autant par les perspectives sportives que par l'état d'esprit du joueur », explique le média spécialisé, qui précise toutefois que Jacques-Henri Eyraud veut que Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta valident cette piste Ben Yedder, ce qui pour l'instant n'est pas le cas.