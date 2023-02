OM : Bamba Dieng part et crache sur Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Bamba Dieng, tout juste arrivé à Lorient, n'a pas la même version que Pablo Longoria au sujet des évènements qui le concernaient à l'OM ces dernières semaines.

Présent face à la presse jeudi après-midi, Pablo Longoria a dévoilé les dessous du transfert de Bamba Dieng à Lorient. En conférence de presse à l’occasion des présentations des deux dernières recrues olympiennes, à savoir Vitinha et Azzedine Ounahi, Pablo Longoria a également répondu à des questions des journalistes au sujet de Bamba Dieng. Le transfert de l’international sénégalais au FC Lorient a fait l’objet d’un nouveau feuilleton cet hiver, mais a cette fois débouché sur le départ du vainqueur de la Coupe d’Afrique 2021. Face aux médias, Pablo Longoria a fait savoir que l’objectif initial de l'Olympique de Marseille dans ce dossier était de prolonger le contrat de Bamba Dieng, qui courait jusqu’en juin 2024 mais que face à l’insistance du joueur et de son entourage pour partir de Marseille, le président olympien a fini par céder. Une version des faits démentie par le nouveau buteur des Merlus, qui affirme dans les colonnes du journal Ouest-France qu’il n’a jamais discuté d’une prolongation à l’OM.

Dieng n'a jamais discuté avec l'OM pour prolonger

« Je ne veux pas revenir là-dessus. Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l’équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu et c’est pour ça que je suis venu ici. C’est le foot, des fois il y a des moments difficiles. La visite médicale ? Je n’ai pas envie d’en parler. Il n’y a pas de problème et le club le sait bien. Avant, j’avais mal au genou, mais ça ne m’empêchait pas de jouer. C’est une ancienne douleur qui date de 2020. Cela ne s’était pas bien soigné. Aujourd’hui, c’est derrière moi et je n’ai plus mal » a dévoilé Bamba Dieng, pour qui le discours de Pablo Longoria ne reflète pas la réalité. C’est donc sans regrets que l’international sénégalais est parti au FC Lorient. Un transfert qui convient à l’OM puisque Longoria a reconnu devant la presse que Bamba Dieng a été vendu à un prix supérieur (10 millions d’euros) à ce que Marseille aurait perçu si le joueur avait signé à Nice comme c’était prévu l’été dernier.