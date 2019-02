OM : Balotelli raté au mercato d'été, Rudi Garcia n'a aucun regret

Dans : OM, Ligue 1.

Qu'en serait-il de l'Olympique de Marseille si Mario Balotelli avait signé lors du mercato estival et pas durant le mois de janvier ? Personne ne pourra répondre à cette interrogation, même si on peut penser que l'attaquant italien aurait probablement apporté quelques points supplémentaires compte tenu des performances désastreuses de Kostas Mitroglou. Mais lorsqu'il est interrogé sur d'éventuels regrets concernant la venue tardive de Mario Balotelli, Rudi Garcia refuse de se prendre la tête.

Répondant ce dimanche à Luis Fernandez, sur BeInSports, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a calmé le jeu. « Pourquoi il n’est pas arrivé chez nous en août ? Cela n’a aucune importance, le plus important est que Mario Balotelli soit chez nous depuis janvier et qu’il marque des buts. Dans tous les épisodes de la vie je ne connais pas de machine à remonter le temps pour changer les choses, ce qui compte c’est de regarder devant et de finir les trois mois en boulet de canon avec Mario Balotelli », a confié Rudi Garcia, convaincu que l'OM sauce Balotelli va durablement prendre et que le club phocéen peut être sur le podium au soir de la 38e journée de Ligue 1. Autant cela semblait invraisemblable il y a encore deux semaines, autant désormais l'idée n'est plus aussi saugrenue.