OM : Balotelli n'a pas signé, ils vont se tirer la bourre

Dans : OM, Ligue 1.

Remplaçant et buteur sous le maillot de l'Olympique de Marseille face à l'AS Monaco dimanche (3-2), Valère Germain a jugé la concurrence avec Kostas Mitroglou.

En ce début de saison, Valère Germain a plus joué (245 minutes de temps de jeu contre 136) et plus marqué (deux buts contre un) que Kostas Mitroglou. Mais dimanche lors du choc face au club de la Principauté, l'attaquant français était sur le banc de touche, alors que le Grec figurait dans le onze de Rudi Garcia. Malgré le très bon match de l'ancien du Benfica, auteur du premier but du match, Germain a offert la victoire aux siens de la tête dans le temps additionnel. Une délivrance qui ne cache pas pleinement sa déception d'être remplaçant. Malgré tout, le joueur de 28 ans prend cette concurrence avec Mitroglou dans le bon sens.

« Je suis content pour Kostas, content pour moi, et j’espère que cette saison on marquera le plus de buts possibles tous les deux. La concurrence ? Il n’y a aucun problème là-dessus. On a tous les deux envie de jouer, c’est sûr. On est triste quand on ne joue pas, mais la concurrence est saine. C’est le plus important », a avoué, en zone mixte, Germain, qui sait très bien que sa situation aurait pu être pire si l'OM avait recruté un nouvel attaquant comme Balotelli pendant le dernier mercato. Mais dans tous les cas, le Français aura souvent sa chance durant cette longue saison. À lui de performer pour récupérer sa place dans l'équipe type de l'OM...