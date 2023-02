OM : Anéantir Mbappé et le PSG, Tudor a sa stratégie

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir, l'OM reçoit le PSG en Ligue 1 pour un Classique très important pour les deux formations. Pour les Phocéens, le retour de Kylian Mbappé est une problématique de plus à résoudre.

Il y a quelques jours, l'OM éliminait le PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France au Stade Vélodrome. Un exploit retentissant pour les Phocéens, qui n'avaient plus gagné face aux Parisiens dans leur antre depuis 2011. En feu depuis le début de l'année 2023, les hommes d'Igor Tudor ne sont plus qu'à 5 points du PSG en Ligue 1. Dimanche soir, l'OM reçoit de nouveau les champions de France et pourrait un peu plus se rapprocher au classement. Mais contrairement au match de Coupe, Kylian Mbappé sera cette fois bien présent. De quoi sans doute changer la tactique d'Igor Tudor, qui va devoir se méfier de la profondeur. Malgré, tout, Bernard Rodriguez espère que l'entraineur croate ne reniera pas ses principes de jeu avec la présence du champion du monde tricolore dans les rangs du PSG.

Tudor et Mbappé, pas le droit à l'erreur

Dans des propos rapportés par Le Phocéen, l'entraineur français a notamment indiqué sur le sujet : « En coupe, Tudor avait profité du manque de profondeur de Paris pour se livrer à un pressing très haut. Là, on ne peut pas laisser 50 mètres dans notre dos face à Mbappé. Mais ce n'est pas pour autant que Tudor va changer d'attitude, car c'est l'ADN de son équipe. C'est pour ça que je le vois bien reconduire Rongier dans ce rôle, d'autant que Balerdi me parait un peu juste en termes de vitesse. Comme cela, on retrouverait Guendouzi au milieu. Sinon, il débutera plus haut, comme au début de saison, car je ne vois pas un Classique sans lui ». Pour contrer les offensives parisiennes, les joueurs de l'OM devront tous réaliser un match de haut niveau. Car ce sont les petits détails qui font souvent la différence et Kylian Mbappé laisse rarement les choses au hasard.