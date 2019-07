OM : Alvaro Gonzalez, la piste n°1 de Marseille en défense ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Si l'actualité marseillaise côté mercato concerne la signature à priori imminente de Dario Benedetto, l'attaquant de Boca Juniors, les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'auraient pas oublié non plus que le secteur défensif avait sérieusement besoin de se renforcer. Et c'est Marca qui l'affirme, Andoni Zubizaretta aurait déjà sérieusement avancé dans une piste qui mène à Alvaro Gonzalez, le défenseur central de Villarreal. Agé de 29 ans, Alvaro Gonzalez est arrivé en 2016 au sein du Sous-marin jaune en provenance de l'Espanyol Barcelone et depuis cette date il donne satisfaction au club de Liga, le défenseur restant même sur une saison à 41 matches, ce qui en dit long sur son importance.

Mais à deux ans de la fin du contrat d'Alvaro Gonzalez, les dirigeants de Villarreal seraient prêts à écouter des offres pour leur joueur. Et le quotidien sportif espagnol affirme que le directeur sportif de l'OM souhaite recruter Alvaro Gonzalez, compte tenu de l'expérience et de la fiabilité de ce dernier. Pour l'instant, le club phocéen serait à la lutte avec Basaksehir, un des nombreux clubs d'Istanbul, lequel s'est toutefois classé deuxième du dernier championnat de Turquie. Estimé à 8ME, le transfert d'Alvaro Gonzalez serait une priorité réelle de l'Olympique de Marseille, au point de provoquer une vraie offre financièrement sérieuse très rapidement histoire de ne pas voir le défenseur filer sous d'autres cieux.