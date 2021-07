OM : Longoria négocie pour un attaquant bien connu

Dans : OM.

En Italie, on commence à connaître l'appétit de Pablo Longoria, et surtout sa capacité à tenter des paris lors du mercato. Le président de Marseille est donc cité concernant un attaquant de Naples.

Après une saison décevante, Naples a décidé de changer d’entraîneur après la fin du championnat, Luciano Spalletti prenant la place de Gennaro Gattuso. Et au pied du Vésuve, on a vite compris que le nouveau technicien était déterminé à resserrer un peu son groupe pour pouvoir compter sur un effectif soudé et ultra motivé afin d’aborder le prochain championnat de Serie A. C’est dans cette optique que plusieurs joueurs auraient été prévenus qu’ils pouvaient éventuellement se trouver un club. Et dans cette liste, il y aurait Adam Ounas, l’attaquant international algérien du Napoli. Prêté la saison passée à Crotone, le joueur formé chez les Girondins de Bordeaux a réussi une saison très honorable, mais à un an de la fin de son contrat, Aurelio de Laurentiis est prêt à l’envoyer ailleurs.

Et le Corriere dello Sport affirme que l’Olympique de Marseille serait venu aux infos concernant la faisabilité de l’opération. Ce n’est pas la première fois que le nom d’Adam Ounas est cité du côté de l’OM, et de plus Venise et le Torino seraient sur le dossier, mais le quotidien italien insiste et précise que Pablo Longoria a pris « les premiers renseignements » au sujet des exigences de Naples pour céder Adam Ounas. Bien évidemment, compte tenu de sa manière de gérer le mercato marseillais, il est évident que le président de l'Olympique de Marseille doit multiplies les pistes et les contacts afin de parvenir à ses fins. Cela est donc peut-être le cas pour l'attaquant algérien de Naples, c'est du moins ce que croit savoir le média italien.