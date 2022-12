OM : Alexis Sanchez prêt à quitter Marseille !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait voir son effectif changer en partie cet hiver lors du mercato. Pablo Longoria cherche déjà à faire des belles ventes pour renflouer les caisses du club phocéen.

Les fans de l'OM espèrent que leur club se donnera les moyens d'aller loin en cette seconde partie de saison. Cependant, le mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier pourrait livrer son lot de surprises à Marseille. Car aucun joueur ne semble être assuré de rester à l'OM. Si Luis Suarez est déjà parti, il pourrait être prochainement suivi par Gerson, Pape Gueye, Bamba Dieng ou encore Cengiz Under. Ces dernières heures, des informations sur un éventuel départ de Mattéo Guendouzi ont aussi fait leur apparition. Et l'information la plus récente concerne Alexis Sanchez. Le Chilien réfléchirait déjà à un départ de l'OM.

Sanchez, un départ inéluctable de l'OM ?

Selon le média chilien RedGol, l'ancien joueur de l'Inter ne souhaite pas forcément rester à l'OM à l'issue de son contrat, qui expire en juin 2023. Sanchez est déclaré comme frustré de l’élimination précoce en Ligue des champions. L’absence de revenus liés à la Ligue des champions pourrait aussi pousser les dirigeants marseillais à accepter un départ pour se libérer de son salaire et démarrer un nouveau cycle. Les résultats de l'OM en cette seconde moitié de saison pourraient changer la donne, si les Phocéens terminent par exemple sur le podium. Les rumeurs vont en tout cas s'enchainer dans les prochaines semaines concernant l'actualité mercato de l'Olympique de Marseille. Les fans du club phocéen devront encore serrer les dents mais aussi espérer que Pablo Longoria recrute si des éléments cadres venaient à partir. Igor Tudor et ses hommes reprendront eux la Ligue 1 ce jeudi soir avec la réception de Toulouse dans un Stade Vélodrome qui donnera de la voix pour encourager son équipe.