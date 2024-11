OM ‍: Adrien Rabiot, son départ est acté

Dans : OM.

Adrien Rabiot a signé deux ans à l’OM cet été, et son départ libre de tout contrat en juin 2026 ne fait déjà presque aucun doute. Un scénario qui ne dérange pas le président olympien Pablo Longoria.

Depuis plusieurs années, Pablo Longoria chasse de l’Olympique de Marseille les joueurs en fin de contrat. C’est devenu le nouveau cheval de bataille du président olympien, qui a écarté Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Pau Lopez ou encore Samuel Gigot l’été dernier, des joueurs à qui il ne restait plus qu’une année de contrat et qui étaient donc susceptibles de partir libre en juin prochain. Dès la saison prochaine, un joueur sera lui aussi dans cette situation… il s’agit d’Adrien Rabiot. Et pour cause, le milieu de terrain de l’Equipe de France n’a signé que deux ans à Marseille, soit jusqu’en juin 2026.

Cela signifie que techniquement, Adrien Rabiot pourrait être écarté dans un loft dès la saison prochaine. Ce ne sera évidemment pas le cas. Et pour cause, le journaliste Romain Haering a révélé sur Le Phocéen qu’il existait un accord entre l’OM et Rabiot pour que l’ancien Turinois joue deux ans avant un potentiel départ libre à la fin de son contrat. « Rabiot est en fin de contrat en 2026. Il y a une entente pour que Rabiot fasse les deux ans et puisse partir libre ou que son contrat soit renégocié. Mais pour Rabiot, il y a un accord pour se dire que même s’il est en fin de contrat, il jouera et ne sera pas mis de côté car c’est déjà acté. C’était le cas aussi avec Kolasinac par exemple » a révélé le journaliste du Phocéen dans l’émission "L’OM au Café".

L'OM et Rabiot ont un accord secret

Un accord passé entre Rabiot et le club phocéen qui confirme que le départ du milieu de terrain de l’Equipe de France fait assez peu de doute à l’horizon 2026, d’autant plus que l’ex-joueur du Paris Saint-Germain a l’habitude de partir libre de ses différents clubs afin de pouvoir ensuite choisir sa future destination. C’est comme cela que Rabiot et son entourage ont procédé à Paris mais aussi à la Juventus, et il y a assez peu de raisons que cela change à Marseille. A moins d’un coup de coeur total entre le joueur et l’OM qui pousserait Rabiot à prolonger, ce qui n’est pas vraiment envisagé pour le moment.