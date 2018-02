OM : Adil Rami dévoile son objectif n°1 avec l'OM

Dans : OM, Europa League.

Véritable taulier de la défense de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée cet été, Adil Rami aura un rôle déterminant à jouer dans la fin de saison du club phocéen.

Une fin de saison excitante pour l’OM, encore en lice en Coupe de France et en Ligue Europa et 3e de Ligue 1 à 11 journées de la fin. Interrogé sur l’objectif n°1 du club olympien, l’ex-défenseur du FC Séville a avoué que son rêve ultime était de gagner la Ligue Europa avec l’OM. Et c’est un connaisseur qui en parle, puisque le natif de Fréjus a remporté cette compétition avec Séville en 2016…

« Aujourd'hui, mon rêve c'est de gagner l'Europa League avec l'OM. Il faut penser aussi aux autres compétitions. Mais à choisir, je préfère gagner une Coupe d’Europe que de terminer 2e de Ligue 1. Je surkiffe mon équipe. Déjà qu'on est à jamais les premiers dans la Ligue des Champions, pourquoi pas la même chose pour l'Europa League ? » a lâché Adil Rami, déterminé à remporter la C3. Prochaine étape pour atteindre cet objectif : éliminer Bilbao en 8es de finale. Pour rappel, le match aller se déroulera le 8 mars prochain du côté du Stade Vélodrome.