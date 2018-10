OM : A Nice, Amavi craint de revivre son cauchemar lyonnais

Dans : OM, OGCN, OL, Ligue 1.

En l’absence de véritable concurrent à son poste, Jordan Amavi devrait débuter dimanche soir face à l’OGC Nice, son club formateur.

Pour le latéral gauche de l’Olympique de Marseille, ce sera l’occasion de tourner la page après un début de saison mitigé. On se souvient notamment de son match décevant face au Lyonnais Bertrand Traoré, qu’il n’avait pas réussi à contenir le mois dernier à cause d’un manque de concentration. « Ce sont des points à améliorer. Contre Lyon, ça s'est énormément vu. C'était un gros match avec un adversaire direct très efficace », a reconnu Amavi en conférence de presse.

Et contre son ancien club, l’ancien Niçois pourrait bien revivre le même cauchemar. Non pas à cause de l’attaquant Mario Balotelli, « un adversaire comme un autre » selon le Marseillais. Non, Amavi craint plutôt la percussion d’Allan Saint-Maximin. « Je prépare tous les matchs de la même manière. Mais c'est vrai que pour un latéral gauche, avoir Saint-Maximin en adversaire direct, ça va être compliqué parce que c'est un joueur avec d'énormes qualités, a-t-il prévenu. Il va falloir être plus concentré. » En effet, l’ailier niçois fait partie des joueurs les plus rapides de Ligue 1…