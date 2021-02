OM : 97 supporters dans un bar, faites voler les PV !

Dans : OM.

97 supporters de l'Olympique de Marseille espéraient passer une belle soirée dans un bar pour suivre OM-PSG. Outre la défaite, ils ont pris une double amende.

Lancées dans une lutte acharnée contre les soirées clandestines, et cela dans toute la France, les forces de l’ordre ont débarqué à l’improviste dimanche soir dans un bar à chicha situé à Martigues. Raison de cette descente nocturne, la présence dans l’établissement de 97 personnes qui assistaient, sans le moindre masque, au match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. La suite, c’est la préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui la raconte via son compte Twitter : « Verbalisation des 97 personnes présentes et du gérant, mise en demeure de l’établissement avant fermeture administrative. »

Selon l’Agence France Presse, les 97 supporters marseillais ont eu droit à la triple peine. En effet, en plus de la défaite de l’OM face à l’ennemi parisien, ils sont repartis avec une amende pour non-port du masque, et une autre pour avoir enfreint les règles du couvre-feu, lesquelles imposent à tout le monde de rester chez soi à partir de 18h. Autrement dit, chacune devra s’acquitter de deux fois 135 euros pour avoir eu la mauvaise idée de suivre OM-PSG dans un bar. Pas de bol.