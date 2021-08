OM : 5 millions d'euros, la signature d'une nouvelle recrue bientôt annoncée !

Dans : OM.

Hyperactif sur le marché des transferts, Pablo Longoria souhaite encore renforcer quelques postes d’ici le 31 août à l’OM.

La priorité du président de l’Olympique de Marseille est logiquement de recruter un latéral droit. Pol Lirola et Daniel Wass sont pistés mais pour l’heure, les négociations trainent en longueur avec la Fiorentina et le FC Valence.

En cas de départ de Radonjic ou de Benedetto, un renfort en attaque n’est pas non plus à exclure.

Et selon les informations obtenues par le journaliste Diego Yudcovsky, les négociations sont en très bonne voie entre l’OM et Boca Juniors pour le transfert de l’international argentin de 25 ans, Cristian Pavon. L’ailier droit, sélectionné par Jorge Sampaoli avec l’Argentine pour la Coupe du monde 2018, ferait d’ores et déjà l’objet d’un accord entre Marseille et Boca.

L’insider de la version espagnole du site 90 Min affirme que l’Olympique de Marseille va verser 5 ME à Boca Juniors pour récupérer 80 % des droits économiques de Cristian Pavon.

L’accord serait total entre Marseille, le club argentin et le joueur.

Reste qu’il paraît étonnant de voir l’OM s’offrir un renfort dans le secteur offensif avant qu’un départ soit officialisé. Il se pourrait en effet que Cristian Pavon ne rejoigne l’Olympique de Marseille que lorsque Pablo Longoria aura bouclé le départ de Nemanja Radonjic, en discussions avancées avec le Hertha Berlin. Pour rappel, l’international serbe a disputé les six derniers mois de la saison 2020-2021 en prêt au sein du club allemand et aimerait y poursuivre sa carrière.

Le Hertha Berlin est intéressé mais ne compte pas mettre plus de 10 ME sur la table.

De son côté, Pablo Longoria se montre gourmand, estimant que Radonjic est un international prometteur dont le potentiel n’a pas encore été pleinement exploité. Reste maintenant à voir comment les discussions avanceront, et si le départ programmé de Radonjic ouvrira la porte de Cristian Pavon à l’OM.

Les supporters de l’Olympique de Marseille devront donc se montrer un peu patient concernant cette possible neuvième signature lors du mercato, mais dans l’esprit de Pablo Longoria les choses sont claires, il faut encore un renfort offensif avant le 31 août. Pour cela le patron de l’OM devra probablement vendre et on peut aussi penser à la cession de Dario Benedetto, qui pour l’instant semble vouloir rester en Europe et a récemment refusé de signer à Sao Paulo. Mais Longoria saura certainement trouver les arguments qu’il faut afin que l’attaquant argentin valide un départ en Espagne ou ailleurs.