OM : 30 ME pour Lopez, il craque au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Avant de penser à se renforcer, l’Olympique de Marseille va devoir vendre cet été au mercato. Et ce sont souvent les mêmes qui agitent les rumeurs : Florian Thauvin bien sûr, mais également Morgan Sanson et Maxime Lopez. Rien de bien surprenant pour Jonatan MacHardy, lequel a estimé sur l’antenne de RMC que selon lui, les deux milieux marseillais valaient au moins 30 ME sur le marché des transferts. A n’en pas douter, il devrait faire réagir les observateurs avec cette estimation qui paraît tout de même bien ambitieuse…

« Un départ de Lopez ? Il a une très belle cote en Espagne. Monchi est fou amoureux de lui. Il peut partir pour une belle somme. 30 ME, oui. La direction de l’OM veut ça. Pour Sanson ? Pareil, c’est minimum 35 ME. L’inflation du marché est terrible » a-t-il confié, avant de s’exprimer au sujet d’Olivier Ntcham, pisté par Marseille en cas de départ de Lopez ou Sanson. « Ce serait très bien. C’est un très bon joueur. Il a enchaîné les très bonnes prestations en Ligue des Champions. C’est un jeune prometteur. Avec les Espoirs, il est très bon. En cas de départ de Sanson ou de Lopez, c’est le remplaçant idéal, et c’est même peut-être mieux que ces deux joueurs-là, car il a un énorme potentiel » s’est enflammé le consultant de l’After Foot. Reste maintenant à voir si Sanson et Lopez partiront. Et si oui, à quel prix, avant de penser à leur succession.