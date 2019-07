OM : 12 erreurs en 3 ans au mercato, il allume Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Il ne peut pas être taxé d'être anti-OM, et il connait le mercato sur le bout des doigts.

Et même si sa dernière expérience dans le foot français a été un gros fiasco, Caen peut en témoigner, Rolland Courbis est attentif à tout ce que touche de près ou de loin à l'Olympique de Marseille, un club qui lui est très cher. Interrogé sur la politique actuelle de Jacques-Henri Eyraud, Coach Courbis ne prend pas de gants et fustige les erreurs incroyables commises par le club phocéen depuis qu'il en est le président.

Et avec sa faconde habituelle, l'ancien entraîneur de l'OM vide son sac dans France-Football. « Des erreurs, on en commet tous. Mais, en commettre sur une douzaine de joueurs ces trois dernières années, c’est fort ! L’OM est plombé par des salaires “Ligue des champions” comme l’a dit Eyraud à propos de Strootman, des contrats longs et des joueurs âgés qui ne valent plus grand-chose à la revente et n’ont pas forcément envie d’aller voir ailleurs. L’OM doit vendre, mais qui ? Et on te dit maintenant qu’on va former les Papin, les Drogba, les Ribéry de demain ? Développer la formation, c’est bien sûr indispensable mais on te présente ça comme une roue de secours, un sparadrap parce que le reste n’a pas marché », fait remarquer Rolland Courbis, qui s'interroge sur le mercato à géométrie variable de l'Olympique de Marseille et sur ses effets pour l'instant très négatifs sur les résultats sportifs en Ligue 1.