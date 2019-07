OM : 10 buts en L1, Marseille s'excite

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Reims.

Avec le départ de Lucas Ocampos pour le FC Séville, l’Olympique de Marseille se retrouve dans l’obligation de recruter un ailier.

Ce poste n’était pourtant pas prioritaire aux yeux de la direction phocéenne, Florian Thauvin étant bien parti pour rester, tout comme l’international serbe Nemanja Radonjic. Le départ de l’Argentin redistribue donc les cartes au mercato, et cela relance automatiquement certaines pistes pour Marseille. Ce mercredi, L’Equipe dévoilait l’intérêt important du club pour Sofiane Boufal.

Mais l’international marocain n’est pas le seul ailier ciblé par Marseille afin de remplacer Lucas Ocampos. En effet, La Provence dévoile que le directeur sportif espagnol Andoni Zubizarreta apprécie grandement le profil de Rémi Oudin, auteur de 10 buts et 4 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1 avec Reims en 2018-2019. Egalement suivi par la Lazio Rome et les Girondins de Bordeaux, le jeune ailier français de 22 ans ne sera néanmoins pas bradé par le Stade de Reims. Il y a plusieurs semaines, Foot Mercato dévoilait que le club champenois réclamait entre 10 et 15 ME pour le transfert de son joueur très prometteur.