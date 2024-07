Nketiah proche de l'OM, l'Angleterre confirme

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Evoquée la semaine passée, la possible venue d'Eddie Nketiah en provenance d'Arsenal a fait le bonheur des fans de l'OM. Et ce lundi, la presse anglaise confirme que c'est chaud pour l'attaquant.

Les supporters de l'Olympique de Marseille savourent ce début de mercato estival 2024, la signature de Roberto de Zerbi au poste d'entraîneur du club phocéen ayant redonné foi en Pablo Longoria. Le président de l'OM, souvent décrié ces derniers mois, a renversé la tendance, et si la signature des joueurs annoncés comme proches de Marseille se confirme, alors ce sera la fête tout l'été du côté du Vélodrome. Ce lundi, c'est d'Angleterre, et plus précisément de Football Insider et de TeamTalk que des bonnes nouvelles sont évoquées. En effet, les deux médias spécialisés confirment que l'Olympique de Marseille négocie avec Arsenal pour le transfert d'Eddie Nketiah, l'attaquant de 25 ans des Gunners. Et l'on parle bien d'un transfert et pas d'un prêt de celui dont la valeur est estimée autour de 30 millions d'euros.

Nketiah proche de rejoindre l'OM ?

Journaliste pour Football Insider, Pete O'Rourke a confirmé dans un podcast que Roberto de Zerbi voulait faire venir Eddie Nketiah à l'OM, et qu'il avait donc demandé à Pablo Longoria de se mettre en rapport avec les dirigeants d'Arsenal, ce que ce dernier a fait. Du côté de l'Emirates Stadium, Mikel Arteta cherche déjà un remplaçant à Nketiah, et le départ de ce dernier est donc acté ou presque. Et à en croire nos confrères anglais, Marseille a vraiment un avantage dans ce dossier, y compris sur les clubs de Premier League. « Le directeur sportif de Crystal Palace, Dougie Freedman, manifeste depuis longtemps son intérêt pour Eddie Nketiah, mais le club a été rebuté par son prix lors des mercatos précédents. Il semble désormais qu'Arsenal soit prêt à baisser ses exigences financières, ce qui pourrait permettre à Marseille de devancer les équipes de Premier League », précise Peter O'Rourke. Il faut désormais que tout le monde s'entende, même si l'attaquant anglais paraît être d'accord pour un transfert cet été.