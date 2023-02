Moffi chipé à l’OM, les sales méthodes de Nice dénoncées

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Suite au prêt de Terem Moffi à l’OGC Nice cet hiver, le FC Lorient l’a mauvaise. Le président Loïc Féry, qui disposait d’un accord avec l’Olympique de Marseille, estime que le Gym a déstabilisé l’attaquant nigérian.

A Lorient, le départ de Terem Moffi à Nice ne passe toujours pas. Le club breton avait accepté l’idée de laisser partir son buteur, mais sous certaines conditions respectées par West Ham et par l’Olympique de Marseille. Les Merlus espéraient donc envoyer le Nigérian vers l’une de ces destinations. Sauf que l’avant-centre a choisi l’OGC Nice dont les offres successives ne donnaient pas satisfaction à Loïc Féry.

Merci pour ton enthousiasme. Merci pour ta joie. Merci pour le bonheur que tu as apporté au @FCLorient et à ses supporters. Bonne continuation @7erem_ 🧡 pic.twitter.com/U8hdV3IX3B — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 31, 2023

De quoi agacer le président lorientais, contraint de conclure un prêt payant (2,5 M€) avec obligation d’achat (22,5 M€) avec le Gym malgré les méthodes niçoises auprès de Terem Moffi. « On avait accepté une offre de Marseille et une autre de West Ham qui étaient dans nos paramètres, a raconté le patron du FC Lorient au journal L’Equipe. Quand on ferme la porte, il faut savoir l'entendre. Là, Nice a continué à solliciter notre joueur, même s'il n'y avait pas d'accord. Il a été très déstabilisé. »

Nice a déstabilisé Moffi

« Quand vous dites que les conditions de sortie sont "X" et que la première offre est un tiers de "X", c'est un facteur de déstabilisation, a accusé Loïc Féry. Tu dis non une fois, deux fois... À Nice, ils apprennent dans leur structuration et je pense qu'ils vont devoir fonctionner différemment parce que s'ils ont l'ambition qu'ils affichent, ils ne peuvent pas déstabiliser tous les clubs. Ç'a été le cas à Lens, c'est le cas à Lorient. Il y a eu un manque de considération, c'est dommage, mais on s'est expliqué. » Rappelons que Lorient réclamait initialement un transfert sec à 30 millions d’euros pour Terem Moffi.