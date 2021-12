Milik dévoile le gros défaut de l'OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Même si l’Olympique de Marseille a collé quatre buts au Cannet-Rocheville (N3) en 32es de finale de la Coupe de France ce dimanche, le club phocéen a toujours un problème dans la création du jeu.

En ce moment, l’OM est redoutable. Hormis un étonnant revers contre Brest au Vélodrome début décembre (1-2), Marseille reste sur cinq victoires lors des six derniers matchs. Mais pour la plupart d’entre elles, et notamment celles contre Troyes (1-0), Nantes (1-0), Moscou (1-0) ou Strasbourg (2-0), Marseille l’a emporté en assurant juste l’essentiel sans survoler les débats. Contre le Cannet-Rocheville, l’équipe de Jorge Sampaoli a plus fait trembler les filets, mais tout cela après avoir concédé l’ouverture du score contre une équipe de N3, réduite à dix contre onze après 39 minutes. Autant dire que ce 4-1 ne compte pas vraiment comme une large victoire en termes de contenu. Ce qu’Arkadiusz Milik, auteur d’un triplé ce dimanche après-midi, ne conteste pas, lui qui sait que l’OM doit encore progresser sur plusieurs points.

« On a la qualité pour se créer davantage d'occasions et marquer plus de buts »

« Sur un match, je pense qu'on peut progresser sur de nombreux aspects, en tant qu'équipe. Je pense particulièrement lorsque nous sommes en phase de possession sur la façon d'attaquer, de bouger avec ou sans ballon. On pouvait gagner aujourd'hui avec bien plus de buts, c'était possible, mais on est heureux d'avancer au prochain tour et c'est le plus important. Je me sens mieux et je pense que toute l'équipe va aller dans ce sens. On doit progresser quand on est dans le camp adverse. On a beaucoup de possession et on joue bien avec le ballon quand on est dans notre camp, mais on doit progresser dans le camp adverse, je pense. Il nous manque quelque chose. On a la qualité pour se créer davantage d'occasions et marquer plus de buts. On a eu des problèmes avec ça lors des derniers matchs », a lancé, en zone mixte, le buteur polonais, qui espère que l’OM terminera l’année 2021 en beauté avec un match plein contre Reims en L1 mercredi prochain.