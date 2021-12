CdF : L'OM fait plier le Cannet, Dupraz gagne pour sa première

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

L'OM a pris le temps au Vélodrome face à Cannet-Rocheville. Les Marseillais ont concédé l'ouverture du score face aux amateurs de N3. Puis, ils ont réussi à égaliser avant la pause sur un penalty de Milik. En seconde période, les Marseillais ont accéléré et puni les Cannettans avec trois autres buts pour l'emporter aisément 4-1. Lens et Monaco ont fait le travail à Poitiers (0-1) et au Red Star (0-2). L'ASSE a remporté le derby face à Lyon-Duchère 0-1 offrant un premier succès à Pascal Dupraz sur le banc des Verts.

Résultats :

Marseille - Cannet-Rocheville 4-1

Red Star - Monaco 0-2

Stade Poitevin - RC Lens 0-1

Lyon-Duchère - Saint-Etienne 0-1