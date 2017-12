MHSC-OM : Mandanda donne sa version du but refusé à Camara

Dans : OM, Ligue 1, MHSC.

Steve Mandanda, gardien de l'OM, après le nul contre le MHSC (1-1) : « Le but du MHSC de Camara refusé pour un hors-jeu d'Hilton ? Hilton me gêne parce que je pars avec un temps de retard et l'arbitre voit la même chose donc pour moi le hors-jeu est justifié. J'ai discuté avec l'arbitre. Il ne savait pas trop si c'était un défenseur marseillais ou un attaquant de Montpellier qui touchait la balle... Je vous laisse faire le débat. Le match ? On a fait une première mi-temps difficile. Ils connaissent parfaitement leur système à 5 derrière. On n'a pas été assez patient. On prend un but largement évitable. Mais on s'en sort pas mal. C'est important de ne pas perdre. On poursuit notre série d'invincibilité en L1. On peut toujours faire mieux. L'objectif, c'est de s'accrocher à l'OL et Monaco. On laisse Paris faire son championnat... », a-t-il déclaré sur Canal+.