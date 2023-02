Messi à l'OM ? La provocation de trop pour le PSG

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté sa maison, la Catalogne, plus précisément le FC Barcelone où la Pulga est restée pendant près de 20 ans. À Paris, le mariage semble voué à l'échec depuis le départ.

Idole de tout un club, une ville, une région. Lionel Messi n'a pas retrouvé le même amour à Paris. Malgré ses sept ballons d'or, ses 700 buts et des 4 Ligues des Champions, l'Argentin n'a que trop rarement montré son meilleur niveau de jeu avec le club de la capitale. Si Leo Messi est récemment allé chercher la Coupe du monde avec l'Albiceleste, le dernier titre qu'il manquait dans son armoire à trophées bien garnie, le natif de Rosario ne semble pas autant motivé pour remplir les objectifs fixés par le PSG. Les performances de Messi sont très critiquées depuis son arrivée en France, notamment lors des rencontres en Ligue des Champions où le joueur de 35 ans est souvent transparent, comme l'an dernier contre le Real Madrid, ou contre l'OM lors des classiques.

Lionel Messi aurait dû signer à l'OM ?

Messi freine sur sa prolongation. Mais on se demande s'il est un jour vraiment arrivé au #PSG. Soyons objectifs, il s'est gouré de club : il se serait davantage éclaté à l'#OM. pic.twitter.com/G4QUDQhVUi — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 15, 2023

Contre le Bayern Munich, en huitième de finale de la Ligue des Champions, Lionel Messi n'a pas su être le leader du PSG en l'absence de Kylian Mbappé. Son engagement pour le club de la capitale a été remis en cause, notamment par Nabil Djellit. Le journaliste sportif n'a pas hésité à provoquer les supporters parisiens en affirmant que Leo Messi s'était trompé de club en signant à Paris. « Messi freine sur sa prolongation. Mais on se demande s'il est un jour vraiment arrivé au PSG. Soyons objectifs, il s'est gouré de club, il se serait davantage éclaté à l'OM » a confié Nabil Djellit, toujours aussi provocateur, sur son compte Twitter. Une réaction qui fait suite au manque d'investissement de Lionel Messi lors des grandes échéances. Malgré ses 15 buts et 14 passes décisives cette saison, l'Argentin ne semble pas être totalement à fond avec le PSG, contrairement à ses saisons avec le FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, Messi sera libre de signer où il le souhaite. Pas sûr que l'OM fasse partie de ses choix, même si l'Argentin a certainement du apprécier l'ambiance du Classique au Vélodrome récemment.