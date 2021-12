Mercato : Kolo Muani, la nouvelle priorité de Longoria

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Auteur d’une très belle première partie de saison sous le maillot du FC Nantes, Randal Kolo Muani est pisté par de bons clubs européens, dont l’Olympique de Marseille.

Buteur à sept reprises depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani est l’un des principaux artisans des bonnes prestations nantaises durant cet exercice 2021-2022. Septième de la L1 à trois points du Top 5, le FCN va bien devoir profiter de Randal Kolo Muani. Puisque le buteur décisif face à l’ASSE, mercredi lors du succès de Nantes dans le Chaudron (1-0), va partir libre de tout contrat en juin prochain. Mais pour aller où ? Pablo Longoria aimerait bien le faire venir du côté de Marseille. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, l’OM s’intéresse à l’attaquant de 23 ans. « L'OM veut recruter Randal Kolo Muani, libre en juin. Des réunions ces derniers jours entre l'entourage du joueur et Marseille. Pour le moment, RKM souhaite évoluer à l'étranger la saison prochaine. L’AC Milan est très intéressé, mais Francfort a une longueur d'avance », explique le journaliste sur son compte Twitter.

Kolo Muani n’a pas encore choisi son futur club

L’ancien international espoirs va maintenant avoir l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. Mais à l’heure actuelle, le Canari n’a toujours pas choisi sa destination, comme il l’avait avoué après son doublé contre Lens début décembre : « Est-ce que c'est ma dernière saison à Nantes ? Oui. Je n'ai pas fait mon choix, j'essaye de finir ma saison calmement. Je vais essayer d'y penser plus tard, je vais tout donner sur le terrain ». En attendant d’en savoir plus sur son futur, celui qui a joué les JO avec la France l’été dernier va tenter de terminer son parcours au FCN de la plus belle des manières. Avant d’imiter Valentin Rongier, passé de Nantes à l’OM en 2019 ? La direction marseillaise en rêve. Mais pour arriver à leurs fins, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli vont devoir se montrer très convaincants au niveau financier et sportif.