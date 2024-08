L'OM renvoie presque Ounahi au Maroc

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Courtisé à la surprise générale par un club marocain, Azzedine Ounahi ne devrait pas revenir au pays. Mais plutôt juste à côté, dans les Iles Canaries.

Pour réaliser un ou deux derniers achats au mercato, l’Olympique de Marseille se doit de réaliser quelques ultimes ventes au mercato. Les joueurs mis sur le côté n’ont pas vraiment trouvé preneur ces derniers jours, et cela inquiète beaucoup la direction. Pourtant, à quelques jours de la « deadline », certains dossiers commencent à se décanter. C’est le cas pour Azzedine Ounahi, poussé dehors par l’OM depuis des semaines, mais qui ne semblait pas pressé de se trouver un nouveau point de chute. En ce début de semaine, la presse marocaine a évoqué l’intérêt du Wydad Casablanca, grand club chez les Lions de l’Atlas, pour le milieu de terrain révélé à Angers. Ce serait une arrivée de prestige pour le championnat marocain, mais l’offre n’a pas du tout retenu l’attention de l’OM, puisqu’il s’agissait d’un prêt sans option d’achat, et quasiment sans prise en charge du salaire. Mehdi Benatia a beau être à la fois le conseiller sportif du club marseillais et un ancien international marocain très attaché à son pays, il ne peut pas joindre les deux bouts sur ce dossier.

Las Palmas va revenir à la charge

Pas de quoi désespérer l’OM, qui voit un candidat de longue date se réveiller ces derniers jours. En effet, le club de Las Palmas, qui avait déjà tenté sa chance pour Azzedine Ounahi, va repasser à l’action, avec une offre améliorée, qui sera par contre forcément une demande de prêt. Pablo Longoria espère y voir être apposée une option d’achat pour être sûr de se défaire de son milieu de terrain en cas de maintien du club espagnol en Liga. Géographiquement, l'ancien joueur d'Avranches ne serait pas loin du Maroc, Las Palmas se trouvant dans les Iles Canaries, le long des côtes marocaines. Des négociations en cours selon la presse marocaine, et qui conviennent mieux au joueur désiré de rester dans un club européen. Il sera en tout cas bien difficile pour l’OM de récupérer les 10 millions d’euros dépensés pour le faire venir d’Angers, dans la foulée de son explosion à la Coupe du monde 2022.