L'OM hué au Vélodrome, il lance un message XXL aux recrues

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a concédé un triste match nul 1 but partout ce vendredi soir au Stade Vélodrome face à Angers. A la fin de la rencontre, ce sont des sifflets qui ont accompagné les hommes de Roberto De Zerbi.

A Marseille, tout va toujours très vite et Roberto De Zerbi peut s'en apercevoir. Si l'Italien a rapidement réussi à montrer de belles choses avec son OM, la dynamique est beaucoup moins bonne depuis quelques jours. La défaite à Strasbourg, puis le match nul de ce vendredi soir à domicile face à Angers commencent à en inquiéter plus d'un. Sans idées et émoussés, les Phocéens vont devoir profiter de la trêve internationale pour peaufiner certaines choses. Surtout que le public du Stade Vélodrome n'a pas voulu laisser passer le mauvais résultat face à Angers et n'a pas manqué de siffler ses joueurs.

Kondogbia assume et prévient

Au sortir de la rencontre face aux Angevins, Geoffrey Kondogbia a assumé devant la presse et n'a pas voulu dramatiser. Au contraire, il comprend la colère des supporters : « Faire un nul à la maison, c'est toujours décevant. Faut analyser pour voir ce qu'il a manqué. Faut faire une autocritique. Très honnêtement, les supporters, on peut dire qu'ils ont presque tous les droits parce qu'avec ce qu'ils démontrent pour nous au quotidien, je pense qu'en étant joueur de l'OM ça doit être normal d'être dans cette situation-là. Cela ne doit pas être surprenant quand on porte le maillot de l'OM. Pour moi ces sifflets, ce n'est pas une chose qui est extraordinaire, c'est une chose normale ». Une réaction est donc vivement attendue après la trêve et les nouveaux éléments arrivés cet été vont devoir s'y faire, ils ne sont pas arrivés n'importe où en signant à Marseille. La prochaine rencontre des hommes de Roberto De Zerbi sera à Montpellier le 20 octobre.