L'OM était son plan B, il va choquer Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cet été, une vieille connaissance des supporters marseillais est revenu à l'OM. Fabrizio Ravanelli est devenu conseiller sportif du club auprès de Pablo Longoria. Un rôle qui plaît à l'Italien même s'il avait un autre projet en tête.

S'appuyer sur le passé glorieux de l'OM pour connaître un destin doré dans les prochaines années, telle est la marque de fabrique de Pablo Longoria. Le président phocéen a installé les anciennes gloires du club dans l'environnement de l'OM depuis quelque temps. Déjà ambassadeur du club, Basile Boli s'est transformé en médiateur entre supporters et dirigeants lors de la crise en 2021. Jean-Pierre Papin a pris en main la réserve en N3. Enfin, Fabrizio Ravanelli est devenu conseiller sportif de l'OM cet été. Il épaule Pablo Longoria pour gérer la politique sportive du club olympien. Un statut prestigieux pour l'ancien attaquant italien.

Ravanelli rêvait de la Juve avant l'OM

De quoi remettre Ravanelli dans le milieu du football, lui qui a été brièvement entraîneur de l'AC Ajaccio en 2013. Cependant, l'ancien attaquant marseillais a remercié d'une drôle de manière Pablo Longoria de sa confiance. Interrogé par le média italien Il Foglio, Ravanelli a avoué qu'il ne comptait pas venir à l'OM au début de l'été. Il visait un retour dans un autre de ses anciens clubs, la Juventus Turin.

🎙Fabrizio #Ravanelli en entrevista a @ilfoglio_it :



Algo que sucedió con Longoria, quien me… pic.twitter.com/xZusurrlyJ — PuebloJuve (@Pueblo_Juve) September 7, 2024

« Je ne peux pas le cacher plus longtemps. Je m'attendais à ce qu'un appel arrive me demandant de retourner dans un club qui a été ma vie, mon équipe préférée (la Juventus). Puis, Longoria est arrivé et il a fait de moi sa priorité. Quand il n'est pas là, c'est moi qui le représente et qui représente Marseille. C'est fantastique, mon premier jour ici a été aussi beau que mon premier jour à la Juve », a t-il confié en tentant de ne pas irriter les supporters marseillais. Au vu du bon travail de l'OM au mercato et de la venue du compatriote de Ravanelli, Roberto De Zerbi, la rancœur ne devrait toutefois pas durer.