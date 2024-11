L'OM et le titre de champion de France, Rabiot fait une annonce

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est incliné face à Auxerre ce vendredi soir en Ligue 1. Une nouvelle débâcle inquiétante à domicile même si pour Adrien Rabiot, le titre reste envisageable.

L'OM peine toujours autant au Stade Vélodrome. Quelques jours seulement après avoir déjà subi une lourde défaite dans le Classique face au PSG sur ses terres, le club phocéen a de nouveau coulé, cette fois-ci contre Auxerre. Les Bourguignons ont donné la leçon au collectif de Roberto De Zerbi, pour une victoire finale de 3 buts à 1. Malgré un classement honorable, c'est un début de crise sportive qui démarre à Marseille. Pourtant, certains joueurs pensent que le titre est toujours jouable. En tout cas, c'est pour cette ambition qu'Adrien Rabiot a rejoint l'Olympique de Marseille il y a quelques semaines.

Rabiot, un constat erroné ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Au sortir de la défaite face à Auxerre, au micro de DAZN, l'ancien du PSG a notamment indiqué : « On voit une équipe différente à l'extérieur et à domicile. Le public, c'est normal. Quand on est l'OM, on ne peut pas faire une prestation comme ça à domicile. (...) À la fin ils ne sont pas contents, c'est normal. On se le dit entre nous, le coach le sait aussi, on mérite ces sifflets. Faut continuer à bosser, il y a des choses à revoir. On ne peut pas jouer de cette manière là. On ne peut pas perdre chez nous contre Auxerre alors qu'on a des objectifs différents. Auxerre, ils sont là pour jouer le maintien et nous on est là pour jouer le titre et la qualification en Ligue des champions. C'était un jour sans et c'est indigne des objectifs de l'OM ». Voilà qui est clair... même si le titre parait s'envoler pour les Phocéens, qui seraient bien inspirés de déjà valider leur présence pour la prochaine Ligue des champions. Au retour de la trêve internationale, les hommes de Roberto De Zerbi reprendront fort avec un déplacement à Lens.