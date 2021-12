L'OM en jauge réduite en Coupe de France !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille affrontera le club de l'US Chauvigny en Coupe de France dans le stade de Limoges. Mais alors que 11.000 spectateurs étaient attendus, le Préfet a frappé.

Les amateurs de l’US Chauvigny se font une joie d’affronter l’OM en 16e de finale de la Coupe de France, un match prévu dimanche soir au stade de Limoges. Avec la venue de l’équipe de Jorge Sampaoli, le trésorier du club de N3 avait la certitude de faire une belle opération, les 11.000 tickets en vente n’ayant évidemment aucun mal à trouver preneur. Cependant, alors que le Premier Ministre avait fixé au lundi 3 janvier la mise en application de la jauge à 5.000 places dans les stades de football, le Préfet de Haute-Vienne, qui avait validé le choix du stade, a finalement décidé qu’il était plus prudent d’avancer la mise en place de ce texte et que 5.000 spectateurs, dont 300 supporters marseillais, seront finalement autorisés à venir voir le match entre Chauvigny et l’Olympique de Marseille. Selon La Provence, cette décision assez brutale sera entérinée et officialisée dans les prochaines heures après une ultime réunion.